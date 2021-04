I Soprano, è morto Joseph Siravi: era il padre di Tony nel celebre show

La settimana comincia nel peggior modo possibile per i fan de I Soprano: in queste ore il mondo dello spettacolo ha infatti detto addio a Joseph Siravo, celebre proprio per il ruolo del padre di Tony, Johnny Boy Soprano, apparso dalla prima alla quinta stagione nel corso di alcuni flashback sul passato del protagonista dello show.

Siravo, che non aveva potuto prender parte alla recente reunion del cast de I Soprano in occasione di una raccolta fondi per beneficenza, combatteva da tempo la sua battaglia contro il cancro che ha finito per ucciderlo all'età di 64 anni. A dare l'annuncio della scomparsa dell'attore è stato, tramite Instagram, il collega Gary Pastore: "Riposa in Pace mio caro amico, hai combattuto una battaglia incredibile. Mi mancherai. Ci vediamo dall'altra parte" si legge nel post dell'attore.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di altri amici e colleghi, come l'attrice Kelly O'Hara: "Mancherai a me, al palcoscenico e allo schermo". Siravo, ricordiamo, oltre alla fortunata carriera sul grande e piccolo schermo (Carlito's Way, Come d'Incanto, Law & Order) era infatti conosciuto anche per le tante interpretazioni offerte a teatro. A proposito dello show con James Gandolfini, intanto, recentemente il prequel de I Soprano è stato rinviato all'autunno di quest'anno.