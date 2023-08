Da I Soprano a OnlyFans: la nuova vita di una star della serie

Drea de Matteo si è unita a OnlyFans. Dopo averci scherzato sopra un anno fa, la star de I Soprano ha annunciato il suo debutto sulla piattaforma all'inizio di questa settimana condividendo una foto in cui indossa solo un paio di stivali. I contenuti del suo profilo sono accessibili agli abbonati al costo di 15 dollari al mese. Mica male diremmo.

La sua biografia include anche un riferimento alla serie, anche se lei ha scherzosamente scritto/evitato la violazione del copyright scrivendo "The Sopornos". De Matteo ha recitato nelle prime cinque stagioni della serie.

L'attrice aveva scherzato sull'adesione a OnlyFans nel settembre 2022 quando aveva condiviso un video su Instagram con la didascalia, "Pagina Only Fans in arrivo (scherzo) Sulla mia schiena perché @uvways ha nascosto il mio girello rosso ciliegia".

La De Matteo non ha motivato ulteriormente la sua decisione di unirsi al sito web. In un'intervista rilasciata a NME nel 2021, aveva ammesso che avrebbe dovuto "sfruttare meglio" il suo ruolo nei Soprano.

Per illustrare questo punto, la de Matteo aveva spiegato che non era sicura che unirsi allo spin-off di Friends Joey, con protagonista da Matt LeBlanc, fosse la decisione migliore. Ma comunque, come ha detto lei stessa, "Guardando indietro, penso: 'Sciocca ragazza, avevi un talento per questo. Avresti dovuto sfruttare al massimo l'accento, il fatto di essere del Queens, di essere una newyorkese". Invece ho voluto lavorare contro di esso e non è andato a mio favore".

La De Matteo ha continuato a lavorare costantemente dopo la sua uscita da I Soprano, anche se forse nessun ruolo è riuscito a eguagliare la notorietà che ha ottenuto nei panni di Adriana La Cerva, fidanzata e poi promessa sposa del pupillo di Tony Soprano, Christopher Moltisanti.

La De Matteo non è l'unica star ad aver lanciato un profilo su Onlyfans, pensiamo ai guadagni di Bella Thorne, oppure a Cardi B che incassa 9 milioni di dollari al mese dai suoi abbonati, o Amber Rose.

A quanto pare sembra l'inizio di una nuova e fruttuosa tendenza.