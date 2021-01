I Soprano, il prequel The Many Saints of Newark rimandato all'autunno 2021

A causa di alcuni problemi derivanti dalla pandemia di Covid-19, The Many Saints of Newark, il prequel de I Soprano è stato rimandato all'autunno 2021. La serie era già stata precedentemente rimandata ad aprile, ma pare che i tempi di produzione si siano ulteriormente dilatati.

Prodotto da HBO Films, Warner Bros Pictures e New Line Cinema, The Many Saints of Newark è firmata dal creatore de I Soprano David Chase e sarà incentrato sulle tensioni razziali tra le comunità italoamericane e afroamericane nei riot di Newark del 1967.

Questa produzione renderà omaggio anche a James Gandolfini, protagonista de I Soprano venuto a mancare nel 2013 a causa di a Roma per un attacco di cuore, dove si trovava in vacanza ed era in procinto di recarsi al Taormina Film Fest, per partecipare a un incontro con Gabriele Muccino. Il corpo senza vita fu trovato dal figlio tredicenne Michael nel bagno dell'albergo. E proprio Michael interpreterà quello che era stato il ruolo di suo padre, vestendo i panni di Tony Soprano da giovane.

Di recente il cast de I Soprano si è riunito per una giusta causa, i membri della serie cult prodotta da HBO si sono infatti ritrovati per una raccolta fondi di beneficenza.

