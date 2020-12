I Soprano, reunion del cast e i creatori per una raccolta fondi di beneficenza

Il cast e i creatori dell’iconica e rivoluzionaria serie di successo targata HBO, I Soprano, si riuniranno per una buona causa: raccogliere fondi per Friends of Firefighters, un'organizzazione fondata all'indomani dell'11 settembre per sostenere i vigili del fuoco di New York e le loro famiglie.

Per una sola notte, venerdì 18 dicembre, il cast e i creatori si riuniranno per una raccolta fondi virtuale dal vivo di due ore sulla piattaforma Tiltify. L’evento vedrà la partecipazione di: Steve Buscemi, Lorraine Bracco, il creatore David Chase, Edie Falco, Michael Imperioli, Robert Iler, Drea de Matteo, Tim Van Patten, Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Maureen Van Zandt, Steven Van Zandt e lo sceneggiatore Terence Winter.

Oltre ad una sessione di domande e risposte, l'evento includerà anche una lettura dal vivo di un nuovo sketch scritto appositamente per la raccolta fondi da Winter e Chase. Questa sarà la prima volta che il cast si riunirà dal 20° anniversario dello spettacolo dell'anno scorso.



I Soprano ha debuttato nel 1999 e si è conclusa nel 2007 dopo sei stagioni vincendo durante la sua corsa 21 Emmy, di cui due per la migliore serie drammatica.

David Chase sta lavorando a The Many Saints of Newark, un film prequel della serie di successo in cui il figlio di James Gandolfini, Michael Gandolfini interpreta il giovane Tony Soprano nella storia ambientata negli anni '60.



Il successo de I Soprano su HBO si è affermato anche durante la recente quarantena, scoprite come reagirebbero i protagonisti de I Soprano alla pandemia.