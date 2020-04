I Soprano: ripassiamo la serie insieme a Michael Imperioli e Steve Schirripa

In questo periodo quarantena Deadline sta organizzando diversi podcast e all'ultimo dal titolo Talking Sopranos si sono aggiunti due star dello show HBO I Soprano, Michael Imperioli e Steve Schirripa. I due hanno interpretato i personaggi di Christopher Moltisanti e Bobby "Bacalà" Baccalieri nello show con protagonista James Gandolfini.

Il podcast organizzato da Deadline è dedicato esclusivamente alle serie tv e proprio grazie al successo de I Soprano, Michael Imperioli e Steve Schirripa hanno conosciuto una fama globale. I due attori hanno raccontato le origini della serie con protagonista il boss mafioso Tony Soprano.



Imperioli e Schirripa ripercorreranno la serie episodio per episodio, svelando alcune curiosità anche del dietro le quinte della serie.

Secondo quanto raccontano Imperioli e Schirripa il podcast si evolverà anche in base alle richieste e ai desideri dei telespettatori dello show, che vorranno scoprire qualche dettaglio inedito sulla lavorazione e sulla trama.

I Soprano è stata trasmessa per sei stagioni, dal 1999 al 2007, e venne ideata e prodotta dallo sceneggiatore David Chase.

La narrazione della serie è il racconto della vita del boss mafioso italoamericano Tony Soprano, interpretato da James Gandolfini, le sue interconnessioni con le cosche newyorchesi e le relazioni con la Camorra napoletana.

Nel 2017 Chase pensava che una serie prequel de I Soprano potesse funzionare ma il progetto non ha mai preso piede. Su Everyeye trovate anche il nostro speciale su James Gandolfini.