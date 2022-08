I Soprano: scoprite con noi i primi Funko Pop della serie cult!

I fan hanno desiderato a lungo un sequel de I Soprano, celebre serie targata HBO, ma per il momento le cose sono ferme. Il prodotto è uno dei più amati della TV, e sembra strano che fino ad oggi gli spettatori non abbiano ricevuto i Funko Pop dello show. Le cose, però, stanno per cambiare.

Sono infatti disponibili i pre-ordini della nuova collezione di Funko dedicata a I Soprano su due siti: Entertainment Earth e Amazon. La serie di figure include i personaggi di Tony Soprano, Carmela Soprano, Christopher Motisanti, Silvio Dante e Paulie Gulatieri. La notizia farà sorridere i fedelissimi, recentemente colpiti da diversi addii ad alcuni dei protagonisti dello show: tra tutti Tony Sirico, morto a Luglio all'età di 79 anni.

Le foto dei Funko sono disponibili in fondo all'articolo, mentre potrete trovare i dettagli del pre-ordine di seguito, con le esclusive opportunamente sottolineate:

