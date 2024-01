I Soprano, la serie tv avrà mai un revival? David Chase lo esclude

A poca distanza dall'uscita del trailer celebrativo de I Soprano in occasione del venticinquesimo anniversario della popolare serie, aumentano gli interrogativi su un potenziale futuro dello show.

A chiarirli, forse una volta per tutte, è David Chase. TV Insider ha chiesto all'autore e regista se i fan potessero aspettarsi un reboot del famoso serial poliziesco. "No, il prequel lo era", ha risposto Chase, riferendosi a I Molti Santi del New Jersey.

Il film del 2021, che vantava Micheal Gandolfini e Ray Liotta tra i membri del cast, raccontava la giovinezza dei protagonisti della serie e aveva ottenuto numerosi consensi sia di pubblico che di critica. La nostra recensione de I Molti Santi del New Jersey spiegava in che modo l'opera raccontasse l'origine del mito de I Soprano.

Adesso, con la dichiarazione di Chase, dovremo farci "bastare" il finale della serie e il suo enigmatico cliffhanger: Tony Soprano alzava lo sguardo mentre qualcuno apriva la porta del ristorante in cui lui e la sua famiglia stavano cenando. Una sequenza ambigua, che per molto tempo ha indotto gli appassionati a sognare una conclusione più definita al racconto. Un sogno in gran parte sfumato con la scomparsa, nel 2013, di James Gandolfini.

I Soprano ha vinto 21 Emmy Awards e 5 Golden Globe. Nel suo cast, oltre al compianto James Gandolfini, anche Lorraine Bracco, Edie Falco e Michael Imperioli. La serie, diventata negli anni un vero e proprio cult, è andata in onda tra il 1999 e il 2007.