I Soprano, lo showrunner David Chase non conferma né smentisce QUEL finale

Il finale de I Soprano è probabilmente uno dei più iconici e al tempo stesso divisivi nella storia delle serie TV. Ad oggi rimane ancora un mistero e il creatore David Chase non aiuta a fare chiarezza, nemmeno a 14 anni dalla prima messa in onda dell'ultima puntata della serie HBO.

La domanda di tutti gli appassionati della serie sull'episodio finale de I Soprano è una: Tony Soprano muore? Nell'ultima puntata, vediamo Tony (nella celebre interpretazione di James Gandolfini, di cui ricordiamo una performance da brividi ne I Soprano) a cena in un diner con la sua famiglia. Si apre la porta del diner e la campanella all'ingresso suona, Tony guarda verso l'alto e vediamo 10 secondi di nero, prima dei credits.

Anche in tempi più recenti, nelle varie interviste, lo showrunner David Chase continua a essere vago in merito al destino di Tony Soprano nel finale del celebre show HBO, che ha segnato la storia delle serie TV.

L'anno scorso è stata diffusa una dichiarazione che Chase avrebbe rilasciato durante un'intervista per il libro del 2018 "The Sopranos Sessions", durante la quale ha ammesso: "Avevo in mente quella scena della morte da anni", frase rapidamente smentita dall'interessato.



Ma lunedì, durante un podcast a Chase è stato chiesto di punto in bianco se quella dichiarazione fosse un lapsus ed ecco la risposta: "No, la scena che avevo in mente non era quella, né avevo pensato di interromperlo così", raccontando che l'idea era quella di un viaggio dal New Jersey a New York per una riunione, nella quale Tony sarebbe stato ucciso.

L'idea del diner è arrivata quando, guidando vicino ad un aeroporto, Chase ha visto un piccolo ristorante: "ho pensato 'Dovrebbe succedere in un posto così' Perché? Non lo so, era due anni prima del finale".

Rimane il mistero: con quella frase, si riferiva alla morte di Tony o in generale al finale della serie? Chissà se prima o poi David Chase farà chiarezza su questo dubbio. Nel frattempo, pare che sia in trattativa con HBO Max per una serie prequel de I Soprano!