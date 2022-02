I Soprano, lo spot Chevrolet del Super Bowl con Jamie-Lynn Sigler

Jamie-Lynn Sigler ha interpretato Meadow Soprano per più di otto anni nella longeva serie HBO, I Soprano. L'attrice è tornata nel ruolo di Meadow per uno spot tv di Chevrolet andato in onda durante la trasmissione tv del Super Bowl LVI su NBC. E l'ispirazione è ovviamente il celebre show con protagonista James Gandolfini.

E la sequenza dello spot richiama proprio l'incipit di I Soprano - serie alla quale partecipò anche Lady Gaga - quando Tony Soprano (Gandolfini) è alla guida di un camion Chevrolet. Nello spot Meadow guida una Chevrolet Silverado elettrica, annunciata come veicolo per "una nuova generazione".



Meadow incontra il fratello A.J. Soprano (Robert Iler) in un ristorante, una sequenza che ricorda molto il finale del celeberrimo show.

D'altro canto David Chase, il creatore de I Soprano, si è occupato della regia dello spot, con riprese che si sono svolte in gran segreto.



La scelta di puntare sulla serie è nata un anno fa, quando la pandemia e il conseguente lockdown hanno avvicinato alla visione dello show anche generazioni che non avevano visto I Soprano in tv.

"L'idea era che la Chevy fosse sempre stata una gran parte del passato culturale dell'America" ha dichiarato Gary Pascoe, che si occupa del lato creativo dell'agenzia che ha preso in carico lo spot.



David Chase ha preteso che la fotografia dello spot fosse a cura di Phil Abraham, colui che aveva lavorato alla sequenza originale.

