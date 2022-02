I Soprano, lo spot del Super Bowl apre le porte ad un sequel? Parla Casey Bloys di HBO

Lo spot del Super Bowl dedicato a I Soprano ha aperto le porte a numerose speculazioni in merito ad un possibile sequel della celebre serie ideata da David Chase. Sulla questione è però intervenuto Casey Bloys, capo della programmazione HBO, che ha deciso di mettere a tacere tutte le voci sulla questione.

Nella pubblicità andata in onda nel corso dell'evento sportivo abbiamo assistito ad una reunion tra Jamie-Lynn Sigler e Robert Iler, interpreti rispettivamente di Meadow ed Anthony Jr. Soprano ma, sembra che i due attori non avranno la possibilità di ritrovarsi ancora insieme sul set della serie dedicata alla famiglia mafiosa italoamericana del New Jersey.

"Non credo che David abbia alcun interesse a rivisitare I Soprano", ha detto Bloys. "E sono più che d'accordo con lui. È una serie perfetta che non credo abbia bisogno di essere ripresa e rimaneggiata. Ma vedremo cosa vuole fare dopo. Quindi se vi state chiedendo se lo spot del Super Bowl contenga un annuncio velato o se ci sia qualcosa che bolle in pentola, devo deludervi. Al momento non c'è nulla".

Per ora, ci accontentiamo del film prequel scritto da David Chase. The Many Saints of Newark ci riporterà nel mondo de I Soprano raccontandoci l'infanzia e la crescita di un ragazzino di nome Anthony Soprano pronto a diventare l'uomo simbolo della serie HBO che ci ha accompagnato dal 1997 al 2007.