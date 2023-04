I Soprano: svelata la causa della morte dell'attore Frank Vallelonga Jr.

Alla fine del novembre scorso il corpo senza vita di Frank Vallelonga Jr. era stato trovato in un marciapiede del Bronx, a New York, ma da allora non era stata più rivelata la causa della morte. Fino ad oggi. Vallelonga Jr. era il figlio di Frank "Tony Lip" Vallelonga, che Viggo Mortensen ha interpretato nel film premiato con l'Oscar Green Book.

Secondo il New York Post e il Daily News, lunedì l'ufficio del medico legale di New York ha concluso nel suo rapporto dell'autopsia che Vallelonga Jr "è morto per un'overdose accidentale di fentanyl e cocaina".

Vallelonga Jr. era il figlio del buttafuori e attore Frank "Tony Lip" Vallelonga, che Viggo Mortenson ha interpretato nel film vincitore dell'Oscar al miglior film del 2018 Green Book. Vallelonga Jr. ha interpretato lo zio Rudy Vallelonga nel film che il fratello Nick Vallelonga ha scritto insieme a Peter Farrelly e Brian Hayes Currie.

Green Book, infatti, racconta la storia vera di Tony Lip, originario del Bronx, che lavorava come buttafuori e poi fu assunto come autista del pianista Don Shirley (Mahershala Ali) in un tour attraverso il Sud degli Stati Uniti all'epoca delle leggi Jim Crow, discriminanti per gli afroamericani. Su queste pagine potete leggere la recensione di Green Book.

Vallelonga Jr. aveva ottenuto il suo primo ingaggio come attore in A Beautiful Disguise del 1994, scritto e diretto da suo fratello Nick. Nel 2004 è apparso in un episodio de I Soprano, in cui il padre interpretava il boss mafioso Carmine Lupertazzi. A proposito, l'autore della mitica e leggendaria serie HBO, David Chase sta sviluppando un nuovo show.

All'epoca del ritrovamento del corpo dell'attore, la polizia aveva anche confermato l'arresto di un uomo di 35 anni di nome Steven Smith con l'accusa di occultamento di cadavere.

A Vallelonga Jr. sopravvivono la moglie Angela e il figlio diciassettenne Frank, oltre al fratello Nick.