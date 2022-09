Sopravvissuti: Rai Fiction lancia la serie con Lino Guanciale ispirata a Lost

Rai Fiction ha annunciato per il 3 ottobre la messa in onda della sua nuova serie televisiva. Intitolata Sopravvissuti, vede tra i protagonisti Lino Guanciale e trae ispirazione dal grande successo internazionale della Fox, Lost, la celebre serie creata da J.J. Abrams e Damon Lindelof. In totale, la prima stagione, sarà composta da 12 episodi.

Come confermato dallo stesso Guanciale, la fiction Rai trae ispirazione appunto dalla mitica Lost, serie lanciata nel 2004 e terminata nel 2010 con un finale ricco di colpi di scena (e polemiche che da allora non accennano a ridursi) dal quale sono passati più di 10 anni.

"Vogliamo essere a livello di Lost, lo sforzo è di competere con racconti così ambiziosi. Ma io vedo come riferimento anche Homeland, che racconta di una vertigine interiore profondissima", ha dichiarato Guanciale in conferenza stampa.

Composta, come detto, da 12 episodi, Sopravvissuti è diretta da Carmine Elia e vede nel cast anche Alessio Vassallo, Pia Lanciotti, Barbora Bobulova, Giacomo Giorgio, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa e Camilla Semino Favro. Di seguito la sinossi ufficiale della fiction:

La nave Arianna, dopo due settimane di viaggio scompare nel nulla. Un anno dopo viene ritrovato il relitto presso le coste africane con solo sette passeggeri sopravvissuti, legati da un terribile segreto che porta ad indagare e a capire cosa è realmente accaduto su quella nave.

Considerato dalla stessa Rai come uno dei suoi prossimi prodotti di punta del palinsesto 2022/2023, Sopravvissuti debutterà su Rai 1 il 3 ottobre in prima serata, nella stessa serata in cui su Mediaset va in onda il Grande Fratello Vip, segno quindi di massima importanza per la fiction.

Di seguito anche il promo ufficiale di Sopravvissuti.