Sorpesa ad una festa in costume: Charlie Cox è Loki e Tom Hiddleston è Daredevil

Tom Hiddleston sta per iniziare in questo periodo la produzione della serie tv targata Disney+, Loki, ma per una sera ha deciso di passare ad un altro ruolo. La star in questo periodo è impegnata a Broadway con Charlie Cox e Zawe Ashton, e dopo lo show a teatro, i due protagonisti del franchise Marvel si sono presentati ad una festa in costume.

Tom Hiddleston tuttavia ha indossato i panni di Daredevil mentre Charlie Cox si è infilato il costume di Loki.

Hiddleston sta per prepararsi alla nuova serie tv imperniata totalmente sul personaggio di Loki e fuori da quelli che sono gli eventi a cui abbiamo assistito in Avengers: Endgame.

La serie seguirà Loki presumibilmente in un'avventura attraverso il tempo e lo spazio. Per Charlie Cox la situazione in casa Marvel no è invece delle più felici.



Il passaggio da Netflix a Disney+ per i prodotti Marvel ha generato anche la produzione della serie Loki mentre nulla si sa ancora del futuro dello show dove Cox interpreta Daredevil, cancellato da Netflix così come tutte le altre produzione in seno alla Marvel.

Una situazione che pare non abbia danneggiato il loro spirito d'allegria, a giudicare dalle immagini mostrate.

Nel frattempo Kevin Feige potrebbe indirizzare il futuro del Marvel Cinematic Universe in una direzione ben precisa. Un franchise finito nell'occhio del ciclone dopo le dichiarazioni di alcuni grandi mastri del cinema internazionale. I cinecomic Marvel sono stati difesi anche da uno dei loro interpreti, Benedict Cumberbatch, che ha invitato anche a non trascurare gli autori.