Un sorprendente ritorno e un memorabile scontro ci aspettano in Crisi sulle Terre Infinite

Se siete ancora in dubbio sul guardare Crisi sulle Terre Infinite, le immagini appena distribuite dal set di Flash vi convinceranno del contrario: un insolito scontro attende Batwoman e se per certi versi l'esito potrebbe rivelarsi scontato, nelle giuste condizioni potrebbe esserle fatale. Gli spoiler sono in agguato, ma saprete resistere?

Nell'immagine, in calce all'articolo, l'eroina dalle orecchie a punta e il genio del male Lex Luthor sono impegnati in uno scontro corpo a corpo, ma (fortunatamente) le motivazioni non sono deducibili dagli scatti: una proposta poco gradita al team? O semplicemente non si fidano del nemico di Superman neanche in condizioni disperate?

Nella terza foto fa il suo ritorno Vibe, alter-ego mascherato di Cisco (Carlos Valdes), che però nel quinto finale di stagione aveva rinunciato ai suoi poteri: la situazione sembra essere davvero grave per costringere il giovane a rompere il voto fatto. Quale evento lo ha costretto a riprendere costume? Di cosa starà parlando con l'Anti-Monitor? Chissà che non sia proprio questo l'incontro singolare di cui parlava LaMonica Garrett.

Nuove domande sorgono spontanee, ma del resto il produttore del crossover CW aveva anticipato grosse sorprese e non mancheranno guest star importanti in Crisi sulle Terre Infinite, che inizierà tra poco meno di due settimane. Purtroppo, per assistere alle vicende anticipate da queste immagini dovremo aspettare il 10 dicembre, data in cui verrà trasmesso l'episodio dedicato a Flash e al suo team.