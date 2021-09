Sorpresa di Fedez a Chiara Ferragni: l'anniversario di matrimonio è da sogno

Serata magica per Chiara Ferragni e Fedez, che ieri hanno celebrato il loro terzo anniversario di matrimonio. Il rapper ha portato la moglie sul lago di Como per dedicarle una nuova canzone che ha scrtto per lei.

"Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me" ha scritto l'influencer italiana su Instagram, dove ha pubblicato una serie di fotografie che raccontano quello che evidentemente è stato un momento magico.

I Ferragnez infatti sono stati fotografati sulla piattaforma in mezzo al lago di Como con Fedez che, in abito scuro, canta la canzone alla moglie. "Mi fai venire voglia di futuro, dimmi come è che fai, mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita" recita la nuova traccia che, però, ancora non è stata pubblicata in via ufficiale e non è chiaro se uscirà o meno.

Solo qualche giorno fa Chiara Ferragni e Fedez erano stati paparazzati durante una lite sul loro yatch in vacanza, conclusa con le lacrime della Ferragni. Il momento di tensione evidentemente è passato e la famiglia è tornata a Milano per riprendere la routine classica. Rispetto all'anno scorso la famiglia si è allargata con l'arrivo della piccola Vittoria che Chiara ha dato alla luce lo scorso Marzo.