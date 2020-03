Sorpresa al Grande Fratello Vip: Adriana Volpe lascia la casa e si ritira

A poche ore dalla puntata che ha decretato Sossio Aruta primo finalista del GF Vip, arriva un'altra sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Nel pomeriggio di ieri, infatti, Adriana Volpe ha deciso di abbandonare la casa di Cinecittà per alcune questioni familiari molto importanti.

La presentatrice ha chiamato a raccolta tutti i concorrenti in giardino, per annunciare la sua decisione di ritirarsi dal gioco che terminerà tra qualche settimana.

"Andrà tutto bene, perchè andrà tutto bene. Sicuramente andrà tutto bene. Io voglio salutarvi uno ad uno, e non ce la faccio ad abbracciarvi tutti perchè devo uscire veramente adesso. Lo devo fare perchè il ruolo di mamma e di moglie me lo impone. Ho delle cose che devo risolvere davvero importanti, per cui...vi abbraccio" ha affermato la Volpe davanti ai suoi compagni di viaggio, alcuni dei quali sono stati visibilmente dispiaciuti per la decisione.

Il video integrale dell'addio di Adriana Volpe è stato immediatamente pubblicato sul sito del Grande Fratello.

Non sono stati ovviamente diffusi dettagli sul motivo che hanno spinto la Volpe a prendere la decisione. Da molti, però, era additata come la possibile vincitrice dell'edizione.

La pandemia del Coronavirus ha spinto la produzione del Grande Fratello ad anticipare la chiusura rispetto alla tabella di marcia iniziale.