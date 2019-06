Sorry for Your Loss: annunciata la data d'uscita della seconda stagione su Facebook

Dopo il sorprendente apprezzamento ottenuto dalla prima stagione, Facebook Watch ha confermato la data di diffusione in streaming sui suoi canali della seconda mandata di episodi di Sorry for Your Loss, la serie con protagonista Elizabeth Olsen.

La seconda stagione farà il suo debutto su Facebook Watch l'1 ottobre 2019. La strategia adottata dalla prima stagione ha visto la diffusione dei primi quattro episodi della serie, prima che i rimanenti venissero diffusi al ritmo di due alla settimana. Non è ancora chiaro quindi se anche per questa seconda stagione si deciderà di intraprendere una strategia simile o se tutti i nuovi episodi saranno diffusi il giorno del debutto.

La serie narra di una giovane donna, la cui vita e le cui relazioni personali sono sconvolte dalla perdita inaspettata del marito; nel cast dello show troviamo anche Kelly Marie Tran (Star Wars: The Last Jedi), Jovan Adepo (The Leftovers), Mamoudou Athie (The Detour) e Janet McTeer (Marvel’s Jessica Jones).

Ma non si tratta dell'unico show il cui debutto è stato rivelato da Facebook Watch; la piattaforma ha anche annunciato l'arrivo di Limetown, in arrivo il 16 ottobre, un mystery drama con Jessica Biel basato sull'omonimo podcast e della commedia animata Human Discoveries (16 luglio) con le voci di Zac Efron e Anna Kendrick. A concludere il programma delle uscite della piattaforma ci sono anche Five Points (Stagione 2 prvista per il 5 agosto), Huda Boss (Stagione 2 prevista il 20 agosto) e Ball in the Family (Stagione 5 prevista per il 18 agosto).

Sorry for Your Loss è ideata da Kit Steinkellner; tra i produttori esecutivi troviamo Robin Schwartz, Marc Turtletaub, Peter Saraf, Lizzy Weiss, Kit Steinkellner, Elizabeth Olsen, James Ponsoldt, Jon Liebman, Cynthia Pett e Brad Petrigala.