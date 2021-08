Elizabeth Olsen contro Facebook: 'Frustrata per come ha gestito Sorry for your loss'

Nel 2019 Facebook Watch ha lanciato la seconda e ultima stagione di Sorry For Your Loss, la serie con protagonista Elizabeth Olsen. Proprio l'attrice ha recentemente dichiarato in un'intervista a Vanity Fair di essersi sentita frustrata da come Facebook ha gestito lo show.

Come sappiamo, Sorry for Your Loss, racconta di Leigh, una donna che dopo la morte del marito si ritrova a riconsiderare il suo rapporto con lui e con la sua vita, lasciando il lavoro e tornando a vivere con la madre e la sorella. Lo show porta lo spettatore ad esplorare il lutto insieme alla protagonista, proponendo spunti non banali, e regalando momenti molto emotivi.

Nel corso dell'intervista Olsen ha ammesso che, pur avendo amato il ruolo, la relazione con Facebook non è stata semplice. "Non mi è piaciuta quell'esperienza. Ho adorato il mio show e ho amato tutti coloro con cui ho lavorato. Ma la relazione con Facebook è stata frustrante a causa della mancanza di esperienza televisiva e di come è organizzata la piattaforma. Quando siamo passati alla seconda stagione, abbiamo chiesto un incontro a Facebook, in modo da poter dare loro i nostri appunti sulla loro piattaforma e sul perché pensiamo che sia davvero difficile trovare la nostra serie sulla loro piattaforma". Un incontro a quanto pare complesso, che ha creato in Elizabeth Olsen dei dubbi anche per i progetti futuri.

L'attrice ha infatti ammesso che quell'esperienza l'ha fatto preoccupare circa il suo ritorno su Disney+ nei panni di Wanda Maximoff/Scarlet Witch. "Dunque ero ansiosa andare su Disney+. Ma sapevo che era la Disney. E penso probabilmente di essere stata più ansiosa per l'arrivo dei personaggi Marvel in televisione che per l'elemento Disney+", arrivo che è andato benissimo, considerando il successo di WandaVision, che ha ottenuto ottime recensioni.

In ogni caso i dubbi di Elizabeth Olsen sono giustificati. La serie Sorry For Your Loss è stata infatti cancellata all'inizio del 2020 e si è conclusa con la seconda stagione.