Sorteggi Champions League: ecco le avversarie di Juve, Atalanta e Napoli

Si è svolto stamattina a Nyon il sorteggio per la final eight della Champions League, che ha composto il tabellone tennistico delle partite che prenderanno il via il 7 Agosto con il ritorno degli ottavi di finale rimanenti.

Quarti di finale Champions League 2020

I quarti di finale si terranno dal 12 al 15 Agosto, di seguito i sorteggi:

Partita 1: Qualificata di Real /City vs Qualificata di Lione/Juve

Partita 2: Lipsia vs Atl. Madrid

Partita 3: Qualificata di Napoli/Barcellona vs Qualificata di Chelsea/Bayern

Partita 4: Atalanta - Psg

Semifinali di Champions League 2020

Le semifinali invece andranno in scena, sempre a Lisbona, il 18 e 19 Agosto:

Partita 5: Vincente Partita 1 v Vincente. Partita 3

Partita 6: Vincente. Partita 2 vs Vincente. Partita 4

Finale di Champions League 2020

La finalissima di Champions League 2020 si giocherà il 23 Agosto allo Stadio da Luz di Lisbona il 23 Agosto. A sfidarsi saranno le vincenti della partita 5 e partita 6.

Ricordiamo che il nuovo format degli ottavi di finale di Champions League, deciso a seguito dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, prevede partite secche in tutti i casi: il ritorno sarà giocato solo per gli ottavi di finale (Real vs City, Lione vs Juventus, Napoli vs Barcellona e Chelsea vs Bayern) che non si erano conclusi lo scorso marzo a causa della pandemia.

La Champions League è trasmessa in esclusiva su Sky, mentre Mediaset trasmetterà in chiaro una partita a settimana.