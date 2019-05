Sospeso lo sviluppo della serie sui Secret Six targata CBS

Ricordate la serie sui Secret Six annunciata lo scorso ottobre da CBS? Secondo quanto rivelato dallo showrunner Rick Muirragui, lo sviluppo della serie è stato interrotto.

Il network aveva ordinato lo script del pilot e aveva assunto come produttori esecutivi Bill Lawrence (Scrubs) e Jeff Ingold (Whiskey Cavalier) e lo stesso Muirragui insieme alla Warner Bros. TV.

Lo showrunner, che aveva già completato da tempo la sceneggiatura del primo episodio, aveva rassicurato i fan sulla fedeltà della serie rispetto alla controparte fumettistica: i Secret Six nella storia della DC sono stati raffigurati in tre diverse incarnazioni (quattro se contiamo un universo alternativo), e questo show sarebbe stato incentrato su un team di sei persone moralmente ambigue e guidate da una figura enigmatica di nome Mockingbird.

Muirragui, rispondendo alla domanda di un fan su twitter, ha confermato che i lavori sulla serie non sono più proseguiti. Resta da capire se la serie è stata interrotta del tutto o se ci sono ancora speranze per un possibile adattamento dei Secret Six, magari con un cambio di timone.