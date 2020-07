Il sospetto di Stefano De Martino: è stata Belen a diffondere il gossip sulla Marcuzzi?

Secondo alcune indiscrezioni riportate da un amico di Stefano De Martino al settimanale Nuovo, a detta del ballerino napoletano sarebbe stata proprio l'ex moglie Belen Rodriguez a mettere in giro la voce di un suo presunto flirt con la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Il presunto triangolo amoroso ha tenuto banco per diverso tempo, prima di essere stato smentito proprio dalla showgirl argentina che nel frattempo si gode le vacanze con Gianmaria Abtinolfi, sua nuova fiamma. I due sono stati avvistati insieme ad Ibiza.

I dubbi sul suo conto restano in ogni caso e infatti l'amico di De Martino ha detto: "Stefano si domanda se non sia stata proprio l'ex moglie Belen Rodriguez, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi. Questo non lo fa stare sereno. L'idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire. Lui si è sempre fidato davvero di sua moglie perché lasciarsi è umano, ma vendicarsi è diabolico".

Intanto sui social newtwork Belen manda qualche stoccatina proprio all'ex marito parlando di Karma e tradimento. Come sono andate realmente le cose tra i due? C'è veramente un terzo incomodo che ha causato la fine della loro relazione?