I sound designer di The Mandalorian spiegano chi dà la voce a Baby Yoda

La prima stagione di Star Wars: The Mandalorian si è conclusa ormai da un mese su Disney+, ma i fan aspettano già la seconda e l'interesse verso la star della serie non è affatto scemato. Stiamo parlando ovviamente di Baby Yoda, l'adorabile creatura verde già protagonista di innumerevoli meme e di gettonatissimi prodotti di merchandising.

Continuano quindi a trapelare dettagli e retroscena legati al personaggio, ufficialmente noto in The Mandalorian come The Child, che soddisfano l'interesse e la curiosità dei fan. I sound designer della serie, per esempio, hanno recentemente rivelato alcuni particolari del processo che ha dato a Baby Yoda la sua caratteristica voce.

Parlando con The Hollywood Reporter, David Acord e Matthew Wood, editor del suono dell'ultimo capitolo al cinema di Star Wars, L'Ascesa di Skywalker, hanno raccontato che la creazione della voce di The Child è il risultato della combinazione dei versi di alcuni animali provenienti da un centro soccorso per la fauna selvatica vicino a San Diego, e delle vocalizzazioni di un autentico cucciolo... di essere umano.

"Stavamo registrando i suoni degli animali in questo centro poco fuori San Diego" ha detto Accord. "Due di questi animali avevano una sonorità così tenera, quasi infantile. Uno era una volpe dalle orecchie di pipistrello e uno è un kinkajou."

La voce di Baby Yoda era inizialmente composta soltanto da quella delle due creature. "Poi Jon Favreau ha pensato che dovevamo dare un tocco un po' più riconoscibile, qualcosa di umano" continua il sound designer. "Quindi abbiamo usato i vocalizzi di alcuni neonati, e in alcuni casi persino la mia stessa voce, per le vocalizzazioni più articolate, ai livelli più alti. Insomma, è una combinazione di cose."

Quel mix ha dato vita alla distintiva voce di Baby Yoda, che contribuisce all'affetto che si è creato intorno al personaggio. In ogni caso non tutti i meme sono dedicati a The Child: è divenuto virale, infatti, anche un chicco d'uva che somiglia al protagonista di The Mandalorian.