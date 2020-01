La soundtrack di The Witcher in Top 10 in molti paesi, la compositrice ringrazia i fan

Non c'è dubbio che fin dalla sua uscita sulla piattaforma, The Witcher sia diventata rapidamente una delle serie di maggior successo di Netflix, fatto testimoniato anche dal successo della sua colonna sonora, composta da Sonya Belousova.

Il successo è stato tale infatti, che la soundtrack della serie è entrata nelle Top 10 di vendite in diversi territori internazionali. La compositrice è quindi intervenuta via Twitter per ringraziare direttamente i fan della serie che hanno portato a questi risultati strabilianti: "La colonna sonora originale di The Witcher è nella Top 10 di diversi paesi (qualcuno mi dia un pizzicotto!!) grazie a voi gente meravigliosa! Visto che avete apprezzato molto alcune curiosità sul making of della soundtrack, abbiamo pensato di regalarvi altre chicche divertenti". In allegato al messaggio, infatti, arriva un video della compositrice in sala durante la registrazione delle musiche per la serie.

Intanto, in sede di produzione, si pensa già alla seconda stagione di The Witcher, con la showrunner Lauren Hissrich, che ha già annunciato importanti cambiamenti in arrivo, specialmente riguardo all'introduzione di nuovi personaggi nella storia: "Si possono sempre introdurre nuovi personaggi con il procedere dello show. Anche noi faremo così, ci sono nuovi divertenti personaggi in arrivo per la seconda stagione. La cosa importante, per me, era che il pubblico potesse capire fin dall'inizio che la storia è incentrata su Geralt, ma anche su Yennefer e Ciri, e su ciò che accade quando si ritrovano insieme e formano una famiglia".

In seguito, sul ruolo di Ranuncolo: "Sì, nella seconda stagione avremo più scorci sul lato serio e vulnerabile di Ranuncolo. Uno dei momenti che preferisco con lui protagonista è nell'episodio 6 della prima stagione, quando lui e Geralt sono seduti sul bordo della scogliera e lui dice 'sto solo pensando a ciò che mi fa stare bene'. Abbiamo questo personaggio che si è letteralmente attaccato all'armatura del nostro Witcher, principalmente per avere del materiale fresco per le sue canzoni. Quello che succede è invece diverso... perché in Geralt trova un amico e viceversa. Ranuncolo inizia a pensare a ciò di cui ha più bisogno al mondo e vedremo di cosa si tratta nella seconda stagione".

