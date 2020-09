South Park, annuncio controverso: arriva 'The Pandemic Special', puntata sul coronavirus

Mentre continuano le trattative con Adult Swim per South Park, i celebri creatori della serie animata hanno condiviso il trailer di una puntata speciale completamente incentrata sull'attuale pandemia di Coronavirus.

Si intitolerà "The Pandemic Special" e come potete vedere nel video presente in calce alla notizia, ci mostrerà come ha reagito il mondo di South Park ai vari problemi causati dal COVID-19. Ecco la sinossi ufficiale dell'episodio speciale, che durerà un'ora e che andrà in onda il prossimo 30 settembre, alle ore 8:00 americane: "Randy accetta il suo ruolo durante la pandemia di Coronavirus, mentre l'epidemia continua a modificare i comportamenti dei cittadini di South Park. Nel frattempo i ragazzi tornano felicemente a scuola, ma niente sarà più come prima, non sarà così per i loro insegnanti, la loro classe e nemmeno Eric Cartman". Siamo sicuri che come altre puntate, anche questa farà molto discutere di sé.

Nelle scorse stagioni avevamo potuto assistere anche all'arrivo di Baby Yoda in South Park, mentre in un altro episodio era presente la parodia di Dungeons and Dragons. La longeva serie di Trey Parker e Matt Stone è giunta alla stagione numero 23, confermando il suo successo di anno in anno, in Italia è possibile vederla nel palinsesto di Comedy Central.