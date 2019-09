South Park è in arrivo sul catalogo italiano di Netflix

Netflix Italia ha annunciato sui propri canali ufficiali che a partire dal 27 settembre saranno disponibili alcune stagioni di South Park, la serie animata creata da Trey Parker e Matt Stone nel 1997.

"Oh mio dio, South Park sarà disponibile dal 27 settembre. BRUTTI BASTARDI!" è il messaggio con cui il colosso di streaming ha dato la notizia al pubblico italiano. Purtroppo, non saranno disponibili tutte le stagioni della sit-com, come confermato in risposta alla domanda di un utente. Gli abbonati al servizio troveranno dunque "alcune stagioni e una selezione dei migliori episodi". Al momento non è chiaro di quali delle 22 stagioni andate in onda si tratti, ma basta avere un po' di pazienza per scoprirlo.



South Park è la serie più longeva di Comedy Central e si è guadagnata un rinnovo per altre tre stagioni, di 10 episodi ciascuna. A breve taglierà anche il traguardo dei 300 episodi e chissà cosa avranno inventato gli autori per celebrare un simile evento, ormai dietro l'angolo considerando che siamo a quota 296 episodi e che la stagione 23 debutterà il 25 settembre.

South Park è anche una delle serie animate in onda da più anni, seconda solo ai Simpson, ma per quanto ancora potrà andare avanti, seppur forte del recente rinnovo? Parker e Stone hanno dichiarato di non voler continuare per altri dieci anni, ma potrebbe trattarsi di una provocazione del duo, restato al timone della serie per tutto questo tempo e che sembrano ancora avere molte idee in cantiere.



Siete contenti dell'arrivo di South Park sul catalogo italiano di Netflix?