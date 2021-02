South Park, in arrivo l'episodio speciale sui vaccini intitolato "South ParQ"

South Park affronterà il tema della vaccinazione contro il COVID-19 nel prossimo speciale intitolato South ParQ The Vaccination Special della durata di un’ora che debutterà su Comedy Central (in USA) il 10 marzo 2021.

Ancora non sappiamo quando arriverà la ventiquattresima stagione di South Park ma la commedia animata di Matt Stone e Trey Parker avrà un episodio completamente nuovo dopo che lo show era stato interrotto nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.



South Park aveva già esplorato il tema della pandemia con uno speciale andato in onda nel settembre 2020 e intitolato The Pandemic Special, creato interamente da remoto.



Come suggerisce il titolo di questo nuovo capitolo di cui potete vedere il teaser trailer qui sopra, South ParQ The Vaccination Special si occuperà dei cittadini di South ParQ che chiedono a gran voce il vaccino contro il COVID-19 ma un nuovo esilarante gruppo militante cercherà di impedire ai ragazzi di far vaccinare i loro insegnanti. L’ortografia del titolo sembra suggerire che lo spettacolo prenderà di mira Qanon.



Nel primo speciale abbiamo visto Cartman poco entusiasta alle prese con ciò che ormai abbiamo imparato a chiamare DAD, ovvero la didattica a distanza. Inoltre The Pandemic Special ci ha mostrato qualcosa di mai visto prima nello show e ha catalizzato l'attenzione di 2,3 milioni di spettatori su Comedy Central e un totale di 4,05 milioni di spettatori, rendendolo l'episodio di South Park con il punteggio più alto dal 2014.



Siete curiosi di vedere questo episodio speciale di South Park? Fatecelo sapere nei commenti!