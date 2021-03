South Park più attuale che mai: il nuovo episodio speciale è dedicato ai vaccini

South Park ci ha abituato da sempre ad episodi estremamente legati alla contemporaneità e agli eventi di determinati periodi, e il nuovo speciale della serie, intitolato "South ParQ Vaccination Special", in questo senso non fa eccezione.

Andata in onda su MTV Italia lo scorso 12 marzo, la puntata segue l'apprezzato The Pandemic Special e mostra i cittadini di South ParQ alla spasmodica ricerca del vaccino contro il Coronavirus. Stan, Kyle e Kenny - ovviamente dotati di mascherina - devono cercare di raccogliere quante più dosi possibili di vaccino tentare di riavere il loro insegnante vista la terribile esperienza della DAD, ovvero la famigerata didattica a distanza.

Nel corso della loro impresa dovranno fare i conti con un nuovo esilarante avversario che non è altri che il QAnon, il gruppo di cospirazionisti di estrema destra convinto che il mondo sia guidato da un nuovo ordine che vuole manipolare le persone attraverso qualsiasi mezzo, incluso il vaccino che potrebbe ai cittadini di South Park di tornare ad una vita normale. Come sempre, non mancano i riferimenti alla politica e allo show business americano (tra i nomi citati troviamo Hillary Clinton, Barack Obama e Oprah Winfrey).

