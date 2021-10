South Park, gli autori rivelano: 'Il nuovo film sarà dedicato all'era post Covid'

Dopo il mastodontico rinnovo di South Park con cui è stato trovato l'accordo per ben 6 stagioni della serie animata ed addirittura 14 film, iniziano a trapelare le prime notizie in merito alle nuove produzioni in sviluppo.

In particolare, il primo dei film previsti sarà dedicato ad un mondo post Covid e a tutte le difficoltà create da questa pandemia. Matt Stone e Trey Parker, autori della serie animata, in merito a questo lungometraggio South Park: post Covid hanno detto: "Parla dei ragazzi che devono fare i conti con un mondo totalmente diverso dopo il COVID. Stanno cercando semplicemente di tornare alla normalità. Così come il nostro show. Anche noi stiamo cercando di tornare alla normalità".

Invece, in merito all'accordo con Viacom e i prossimi film, i due hanno detto: "Con Viacom, ci siamo resi conto che potevamo fare molte cose, raccontare storie lunghe o brevi a seconda di ciò che ci serviva. E poi hanno iniziato a chiamarli film. Ce ne hanno chiesti addirittura 14 film in sette anni. Tutto quello che posso dire è che, io personalmente, ho 52 anni, e ho fatto tre film nella mia vita. Quindi fatevi i conti. Stiamo cercando di rendere ciò che c’è su Paramount+ diverso da tutto il resto, quindi abbiamo in mente di fare dei film della durata di un'ora. Faremo due film per la TV ogni anno. Saranno grandi ma non sono proprio grandi quanto un film vero".

Due film all'anno di South Park non sono sicuramente poca roba. I fan saranno sicuramente felicissimi di tutte queste novità in merito alla dissacrante serie animata.