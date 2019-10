South Park al centro di un accordo da 500 milioni di dollari

Il mondo dei servizi di streaming si sta facendo sempre più affollato e competitivo. Per questo motivo, la lotta per accaparrarsi le serie più popolari viene combattuta a suon di accordi dalle cifre astronomiche, come il miliardo di dollari per i diritti The Big Bang Teory. Nel caso di South Park, la cifra si aggirerà sui 500 milioni di dollari.

Sembra infatti che Viacom e i creatori dello show, Matt Stone e Trey Parker, si aspettano di guadagnare tra i 450 e i 500 milioni con la vendita dei diritti per lo streaming della sit-com sul suolo americano. In questo periodo, sono state investite cifre simili anche da Netflix per Seinfeld o da HBO Max per Friends.



I tre colossi che sono più interessati ad aggiungere la serie al proprio catalogo sono HBO Max, Peacock (il nuovo servizio della NBCUniversal) e Hulu. Quest'ultima emittente, di proprietà della Disney, ha i diritti di South Park dal 2015, quando è riuscita a strapparla a Netflix. L'accordo dovrebbe essere chiuso entro la fine del 2019, quindi già nelle prossime settimane potremo scoprire chi sarà riuscito a spuntarla.



Di recente, South Park è stato bandito dalla Cina e non ha mancato di bersagliare LeBron James per le sue affermazioni sulle proteste in atto a Hong Kong. Ricordiamo che lo show è giunto alla ventitreesima stagione è che è stato rinnovato fino alla ventisei.