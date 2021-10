South Park, i creatori confermano:'Non abbiamo paura che venga cancellato'

Matt Stone e Trey Parker, creatori della celeberrima serie animata South Park, torneranno con uno speciale post-COVID in esclusiva su Paramount+, e nell'ultima intervista hanno raccontato di non essere spaventati all'idea che lo show venga cancellato. Anzi, come dichiarato a THR, sono 30 anni che attendono questo momento.

"Stiamo aspettando di essere cancellati da 30 anni. Cambia chi ne è coinvolto. Ma abbiamo avuto a che fare con questa mer** per tutto il tempo in cui abbiamo realizzato lo show. E non possiamo lamentarci. Le cose stanno andando bene per noi. Ci dà da mangiare e ci dà qualcosa di cui parlare" ha dichiarato Matt Stone.



La prima stagione di South Park ha debuttato nel 1997 e ha attirato su di sé critiche e polemiche a causa del suo stile irriverente; lo show prende in giro praticamente ogni identità culturale, sessuale e razziale, quasi sempre in maniera volgare e profana.

South Park è noto anche per la tempestività della sua produzione, con trame sempre molto attuali. Ad agosto è arrivato un rinnovo mastodontico per South Park.



Il nuovo speciale dello show debutterà il 25 novembre; é il primo di 14 speciali esclusivi Paramount+ per la piattaforma streaming. La seconda anteprima avverrà a dicembre mentre la nuova stagione sarà lanciata su Comedy Central nel 2022.



Gli autori hanno dichiarato che il nuovo film di South Park è dedicato all'era post-COVID.