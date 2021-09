South Park: due nuovi film in arrivo quest'anno su Paramount Plus, i dettagli!

Dopo il mastodontico rinnovo per South Park arrivato all'inizio di agosto, Paramount ha annunciato che due dei ben quattordici film previsti per la serie animata debutteranno in streaming su Paramount+ già entro quest'anno. Nelle scorse ore si è svolto infatti il Television Critics Association e nel panel di Paramount è stata data la notizia.

Tanya Giles capo della programmazione a ViacomCBS ha confermato che due dei quattordici film di South Park annunciati lo scorso mese arriveranno in streaming entro la fine del 2021. Altri due film all'anno arriveranno prossimamente fino a coprire la programmazione del 2027. I film in questione saranno molto simili agli speciali lanciati in tempo di pandemia come The Pandemic Special e South ParQ Vaccination Special e quindi non come il film South Park: Bigger, Longer & Uncut che invece arrivò nelle sale cinematografiche. Le altre sei stagioni ordinate dal network porteranno il totale di South Park al traguardo delle 30 stagioni.

I creatori di South Park, Matt Stone e Trey Parker avevano così commentato la notizia del grande rinnovo di South Park: "Comedy Central è la nostra casa da 25 anni e siamo davvero felici che si siano impegnati con noi per i prossimi 75 anni. Quando siamo arrivati a ViacomCBS con un modo diverso di produrre lo spettacolo durante la pandemia, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) e Tanya (Giles) sono stati immediatamente di supporto e ci hanno permesso di provare qualcosa di nuovo che si è rivelato essere davvero ben accolto. Non vediamo l'ora di tornare a fare i tradizionali episodi di South Park, ma ora possiamo anche provare nuovi formati".

I primi due film di South Park annunciati e attualmente senza titolo arriveranno su Paramount+ entro l'anno.