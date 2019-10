South Park: in un episodio ci sarà la comparsa di Winnie the Pooh e Pimpi

LA ventitreesima edizione di South Park ha debuttato su Comedy Central con numeri in calo, pur confermandosi tra i programmi più seguiti del network. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, in uno dei prossimi episodi compariranno Winnie the Pooh e il suo amico Pimpi.

La notizia viene da Comicbook.coc. Il sito ha infatti scoperto che la produzione della sit-com sta svolgendo le audizioni per gli attori che presteranno la voce ai due personaggi. Ovviamente è alta la curiosità per il modo in cui Winnie e Pimpi verranno inseriti nel dissacrante South Park.

I tempi per i casting, inoltre, sono davvero ristretti dato che si terranno nei due giorni che precedono l'episodio del due ottobre, ossia quello in cui dovrebbero comparire.



La puntata si intitolerà Band in China, in cui "Randy trova un'opportunità per TEGRIDY in Cina", come possiamo leggere nella sinossi ufficiale. Non tutto andrà per il meglio per Randy, che "si ritroverà in guai grossi nel corso della sua visita in Cina". In più, "Stan crea una band per trovare una soluzione alla sua frustrazione dovuta al doversi trasferire da South Park".



In questi giorni, lo show creato da Trey Parker e Matt Stone è approdato su Netflix, dove sono disponibili le stagioni dalla 16 alla 19 e una selezione dei migliori episodi delle passate stagione. Amazon Prime Video ha invece rilanciato aggiungendo tra le novità di ottobre del proprio catalogo tutte le prime 19 stagioni.