South Park, su HBO Max mancano 5 episodi: offendevano Maometto

L'irriverente serie animata South Park fa parte dei titoli disponibili sulla neonata piattaforma streaming HBO Max. Sono presenti in catalogo gli episodi di tutte le 23 stagioni realizzate finora, ad eccezione di cinque: quelli in cui compare il profeta dell'Islam Maometto.

South Park è concesso in licenza a HBO Max, piattaforma WarnerMedia, da ViacomCBS, secondo un accordo del valore di oltre 500 milioni di dollari. Stando a quanto riporta Deadline, l'esclusione dei cinque controversi episodi è stata concordata in anticipo. Violerebbero, infatti, uno dei principi dell'Islam, secondo il quale le rappresentazioni di Maometto, o di qualsiasi altro profeta islamico, sono vietate, per non incoraggiare il culto degli idoli. Sono quindi bandite le statue e ogni forma di immagine, come i disegni e appunto i cartoni animati.

Gli episodi di South Park rimossi da HBO Max sono Super Best Friends della stagione 5, Cartoon Wars (Parte I e Parte II) della stagione 10 e gli episodi 200 e 201 della stagione 14. Alcuni di questi erano già stati precedentemente rimossi da Hulu e dal sito web ufficiale del cartone animato, su cui sono invece ancora disponibili in streaming le due parti di Cartoon Wars.

Matt Stone e Trey Parker, autori di South Park, hanno ricevuto nel 2010 minacce di morte proprio a causa delle rappresentazioni di Maometto. South Park, intanto, è stata rinnovata per altre tre stagioni da Comedy Central, con i nuovi episodi che saranno disponibili su HBO Max 24 ore dopo la messa in onda. Nell'ultima stagione abbiamo visto nel cartoon anche Baby Yoda, uno dei personaggi più amati della concorrente Disney+.