South Park, Matt Damon e la criptovaluta nel mirino del nuovo episodio

Dopo un lungo stop che durava dal 2019, su Comedy Central sono tornati i nuovi episodi di South Park. Lo show si era preso una pausa a causa della pandemia ma è tornato più in forma che mai con un episodio vendicativo nei confronti di Matt Damon e la criptovaluta. L'episodio è intitolato Pajama Day.

Per scoprire di più sulla storia di South Park leggete il nostro approfondimento sull'irriverente serie animata. La trama mostra i ragazzi che hanno perso il privilegio di indossare il pigiama a scuola e il caos che ne deriva, come scrive The Hollywood Reporter.

Una battuta ricorrente nell'episodio che riprende il recente spot pubblicitario di Matt Damon, nel quale la star paragona l'investimento in criptovalute ad alte pietre miliari della storia dell'umanità, dettaglio che ha suscitato grande ilarità sui social.



Non è la prima volta che gli autori di South Park si divertono a prendere in giro Matt Damon e probabilmente non sarà l'ultima. In passato è capitato nel film Team America, creato proprio da Trey Parker e Matt Stone, nel quale Damon era un pupazzo che poteva dire soltanto il proprio nome.



In tanti anni di produzione, South Park non si è mai risparmiato nelle critiche e nelle prese in giro ispirandosi agli eventi sociali e politici per alimentare la propria satira.

In questi giorni Ed Sheeran ha confessato che un episodio di South Park gli ha rovinato la vita. Scoprite di quale si tratta.