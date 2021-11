South Park, la morte di un personaggio nello speciale post Covid: sorpresa per i fan?

Vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi il trailer di South Park Post Covid, lo speciale di un'ora dell'irriverente serie animata che ha debuttato su Paramount Plus il giorno del Ringraziamento. Il lungometraggio si apre con la morte di un personaggio, e se non volete spoiler vi invitiamo a interrompere qui la lettura.

Per un vero fan di South Park, per la verità, si tratta di uno spoiler... fino a un certo punto, dal momento che uno dei tormentoni dello show è Kenny che muore in ogni episodio, per poi tornare immancabilmente nella puntata successiva. Ed è proprio di lui che stiamo parlando.

South Park: Post Covid, un film espressamente pensato per la tv, prende le mosse dalla morte di Kenny: nel futuro immaginato nello speciale, è diventato un importante attivista, era al lavoro su un progetto top secret e ha lasciato degli indizi attraverso i quali i suoi vecchi amici dovranno risolvere il mistero della sua scomparsa.

South Park: Post Covid è solo uno dei film in arrivo su Paramount Plus: i creatori della serie animata, Trey Parker e Matt Stone, hanno firmato un accordo per realizzare due film all'anno fino al 2027. Entro un mese o poco più, quindi, arriverà sulla piattaforma streaming un altro lungometraggio di South Park.