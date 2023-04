South Park, Paramount risponde alla causa di Warner: 'Ci devono 52 milioni di dollari'

Lo scorso febbraio, Warner Bros Discovery ha fatto causa a Paramount per la cifra di 200 milioni di dollari per la licenza dei diritti streaming di South Park ritenendo che quest'ultimo non avesse rispettato i termini. Ora però Paramount ha risposto alle accuse facendo a sua volta causa a Warner e chiedendo una cifra di 52 milioni di dollari.

La causa originale contro Paramount Global è stata avviata perché la Warner Bros. ritiene di essere stata imbrogliata nell'accordo molto costoso stipulato con la Paramount nel 2019 per rendere HBO Max la casa dello streaming di South Park - un accordo per il quale ha accettato di pagare circa 500 milioni di dollari in diversi anni, compresi i diritti per lo streaming delle tre stagioni ancora inedite della serie di Comedy Central.

L'azienda si è quindi infuriata dal punto di vista legale quando per prima cosa Paramount ha commissionato alcuni contenuti in streaming di South Park, sostenendo che si trattava di "eventi" - descritti in documenti legali più recenti come "film realizzati per lo streaming" - piuttosto che di "speciali" o "episodi", e in secondo luogo ha consegnato tre stagioni dello show che erano significativamente più brevi di quanto HBO Max si aspettasse. (Le stagioni 25 e 26 erano entrambe di soli sei episodi, dopo che le precedenti erano arrivate a 10 episodi a stagione; la stagione 24 era ancora più corta, dopo che la Paramount aveva preso retroattivamente i due speciali di 48 minuti andati in onda su Comedy Central nel 2020 e nel 2021 e li aveva chiamati "stagione 24").

Nelle scorse ore, Paramount ha presentato una controdenuncia, sostenendo che HBO Max avesse ottenuto tutto ciò che era previsto dall'accordo, ma ha comunque trattenuto due pagamenti richiesti di 26 milioni di dollari ciascuno. La controdenuncia, depositata presso la Corte Suprema di New York, sostiene anche che i pagamenti non versati coprono gli oltre 300 episodi di South Park ora trasmessi in streaming su HBO Max, che non sono in discussione nella causa.

"Warner Bros. Discovery si è indefessamente rifiutata di pagare gli oltre 50 milioni di dollari che deve per i contenuti di South Park che ha indiscutibilmente ricevuto e che HBO Max continua a mandare in onda e a sfruttare", ha dichiarato un portavoce della Paramount in un comunicato. "L'argomentazione di Warner Bros. Discovery secondo cui Paramount Global era tenuta a fornire ulteriori contenuti di South Park è priva di fondamento e non è assolutamente supportata dall'accordo tra le parti. Inoltre, non giustifica certo il rifiuto di WBD di pagare per contenuti di immenso valore che ha ricevuto e da cui continua a trarre profitto".

Nel 2019 la Warner Bros. ha accettato di pagare 500 milioni di dollari per i diritti di trasmissione in streaming delle 23 stagioni di South Park, più di altre tre nuove stagioni. Nella sua causa, la WBD sostiene che ognuna di queste stagioni doveva essere composta da 10 episodi, ma - come detto - così non è stato.

Nel 2021, MTV Entertainment Studios ha annunciato un accordo da 900 milioni di dollari con i creatori Trey Parker e Matt Stone, ordinando 14 "film per lo streaming" di South Park da trasmettere su Paramount+.

La WBD sostiene che la Paramount abbia usato dei "trucchi verbali" per evitare di consegnare gli episodi richiesti a HBO Max.