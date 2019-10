South Park prende di mira LeBron James per le sue affermazioni recenti

Il campione di basket LeBron James si è schierato contro Daryl Morey il dirigente degli Houston Rockets che negli scorsi giorni ha pubblicato un tweet di sostegno alle proteste in corso a Hong Kong. Le affermazioni dell'atleta, però, hanno scatenato la reazione di South Park, che lo ha subito preso di mira.

Il giocatore dei Los Angeles Lakers ha dichiarato che Morey "è poco informato sulla situazione in atto", ottenendo risposte calorose in Cina, ma attirando anche critiche negli Usa. In più, ha affermato: "molte persone avrebbero potuto essere colpite non solo a livello finanziario, ma anche fisico, emozionale e spirituale. Per questo bisogna fare attenzione a cosa scriviamo e a cosa facciamo, anche se abbiamo la libertà di espressione, perché ci possono essere delle conseguenze negative".



James si riferisce a quello che è successo in seguito al tweet di Morey, quando la federazione di basket cinese ha deciso di interrompere i rapporti con gli Houston Rockets, i cui prodotti sono stati anche eliminati dagli store online. In più è arrivata anche la minaccia di non trasmettere le partite amichevoli delle squadre NBA contro le compagini cinesi, in corso in questi giorni.



South Park, che di recente è stato bandito dalla Cina e che ha subito risposto con tutta la sua irriverenza, ha scimmiottato le dichiarazioni di James nell'ultimo episodio andato in onda su Comedy Central. In una delle scene, Cartman grida contro gli studenti che stanno provando a far togliere la carne dalla mensa scolastica e nel farlo usa le parole usate dal giocatore.

"Stanno provando a prendersi il pranzo delle persone", si lamenta Cartman. "Non capiscono che ciò ferisce le persone a livello finanziario, ma anche fisico, emozionale e spirituale".



South Park è giunto alla ventitreesima stagione ed è disponibile su Netflix, dove sono presenti le stagioni dalla 16 alla 19, più una selezione di episodi, e su Amazon Prime Video, dove è possibile vedere le prime 19 stagioni.