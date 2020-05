South Park, il produttore Vernon Chatman racconta la sua esperienza con Towelie

South Park è una delle serie più longeve della storia. La sua satira talvolta sopra le righe ci accompagna da ormai 24 stagioni. Tra i vari personaggi irriverenti spicca sicuramente Towelie, il simpatico asciughino, doppiato dal noto produttore Chatman Vernon.

Quest'ultimo di recente intervistato sulla suo nuovo show "The Shivering Truth", ha parlato proprio di questa simpatica esperienza e del suo legame con l'iconico cartone per adulti.

"Far parte del mondo di South Park è davvero spassoso. Abbiamo una particolare prospettiva sul mondo veramente divertente. Nonostante gli incessanti cambiamenti della società e del modo in cui la commedia si approccia ad essa, South Park è uno dei pochi spettacoli in grado di resistere facendo comprendere a pieno cos'è la satira, pur trattando argomenti superficiali e assurdi. South Park ha giocato con questi elementi per così tanto tempo, segnando veramente un'epoca e aprendo la strada per altri show. Abbiamo trovato il modo di far sentire la nostra voce".

Parlando poi del suo approccio con Towelie ha ironicamente aggiunto: "Sono circa 22 anni che mi esercitato. Mi è stata iniettata la laringe con oro liquido e ho gargarizzato il sangue di Mel Blanks e Paul Robeson che conservo in fiale. Medito per dieci giorni prima del doppiaggio. Entro in cabina e faccio del mio meglio".



Towelie è certamente molto bizzarro, un asciugamano fattone che abusa di marijuana. Non deve essere stato semplice di certo dargli la voce, in un momento storico in cui le droghe leggere non erano state ancora particolarmente sdoganate. In riferimento a ciò Chatman ha detto: "È sempre stato molto divertente perché non sono mai stato un fattone. Sai, non mi è mai importato nulla di quella roba. Towelie invece è caratterizzato sia dall'umorismo da erba che dalla consapevolezza di quanto sia stupido, arbitrario e pigro l'umorismo da erba. Towelie fa umorismo su se stesso, ed è straordinario".

South Park è un immenso successo da ormai due decenni. Ma nei riguardi della serie televisiva animata statunitense, creata da Matt Stone e Trey Parker , non sono di certo mancate anche le critiche. Di recente è stato addirittura detto che South Park abbia creato notevoli danni culturali con i suoi personaggi politicamente scorretti come Towelie. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.