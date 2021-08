South Park, rinnovo mastodontico! Altre 6 stagioni e 14 film

I creatori di South Park, Matt Stone e Trey Parker, hanno firmato un nuovo accordo con ViacomCBS rinnovando la serie per altre sei stagioni e 14 film originali. La serie va avanti da oltre 20 anni, ma invece di rallentare, le cose saranno più grandi che mai.

Lanciata per la prima volta nel 1997, la commedia animata è stata uno dei programmi più iconici di Comedy Central ed è rimasta ancora oggi uno dei più apprezzati programmi della rete negli ultimi tempi.



La serie è incentrata su Stan Marsh, Kyle Broflosvki,Eric Cartmane Kenny McCormick, quattro giovani ragazzi che vivono nella città del Colorado e sulle disavventure che ne derivano.



La testata Bloomberg riferisce che si tratta di uno degli affari più redditizi nella storia della TV, che ha fatto guadagnare ai creatori Trey Parker e Matt Stone 900 milioni di dollari spalmati nei prossimi sei anni.



Stone ha dichiarato: "Abbiamo fatto un film di South Park nel 1999 e non ne abbiamo mai fatto un altro perché lo spettacolo è stato così soddisfacente. Ora siamo più grandi e l'idea di cosa possano essere i film in streaming è piuttosto promettente. Facciamo quello che vogliamo e loro ci supportano abbastanza. Siamo i ragazzi più fortunati in TV".



Parker e Stone hanno poi rilasciato insieme la seguente dichiarazione:



“Comedy Central è la nostra casa da 25 anni e siamo davvero felici che si siano impegnati con noi per i prossimi 75 anni. Quando siamo arrivati a ViacomCBS con un modo diverso di produrre lo spettacolo durante la pandemia, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) e Tanya (Giles) sono stati immediatamente di supporto e ci hanno permesso di provare qualcosa di nuovo che si è rivelato essere davvero ben accolto. Non vediamo l'ora di tornare a fare i tradizionali episodi di South Park, ma ora possiamo anche provare nuovi formati”.

Nella sua corsa di quasi 25 anni su Comedy Central, South Park è diventata un punto di riferimento culturale seppur con le sue numerose controversie, ma siamo sicuri che questa notizia non potrà che rendere felici i fan della serie.



L'ultimo episodio speciale di South Park è stato dedicato ai vaccini dimostrando quanto la serie sia sempre attenta anche all'attualità. In attesa di notizie sulla ventiquattresima stagione, scoprite perché i personaggi di South Park non invecchiano mai nel nostro approfondimento.