South Park, Ed Sheeran ammette: 'Un episodio mi ha rovinato la vita'

Il mastodontico rinnovo di South Park ha sicuramente reso felice i moltissimi fan della serie creata da Matt Stone e Trey Parker ma a quanto pare, questo irriverente show ha creato non pochi problemi ad uno dei cantanti più amati degli ultimi anni, ovvero Ed Sheeran.

L'interprete di Perfect e Thinking Out Loud ha infatti ammesso in modo scherzoso in una recente intervista di essersi trovato seriamente in difficoltà dopo un episodio della stagione 9 di South Park intitolato Ginger Kids in cui venivano sbeffeggiate le perone con i capelli rossi.

"In Inghilterra vieni sempre preso per il culo se hai i capelli rossi ma, prima del quel episodio di South Park questo genere di cose non accadevano negli Stati Uniti. La gente qui non sembrava non essere molto interessata a prendere in giro noi rossi. Quell'episodio di South Park mi ha rovinato la vita".

Sheeran ha poi aggiunto: "Prima della messa in onda di quell'episodio in America tutti mi dicevano: 'Adoro i tuoi capelli, amico'. E io ero felice e pensavo: 'Oh mio Dio, alla gente piacciono i miei capelli?'. Poi ricordo di essere stato guardato con sospetto dopo quella puntata o di essere stato praticamente ignorato per la mia chioma rossa".

Nonostante le molte polemiche nate intorno a questo show, gli autori sembrano non temere la cancellazione di South Park. Speriamo che anche Ed Sheeran, nonostante questo piccolo inconveniente, possa continuare a guardare questa serie che con la sua satira dissacrante ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Voi che ne dite?