South Park: Stan e Kyle sono adulti nel trailer del nuovo film dell'era post-Covid

Paramount ha diffuso in streaming il trailer di South Park: Post Covid, il primo di una serie di nuovi lungometraggi che avranno per protagonisti i personaggi della mitica serie di Comedy Central, che arriverà in streaming a partire dal 25 novembre 2021, mentre nel dicembre successivo sarà seguito da un nuovo film probabilmente natalizio.

Nel filmato scopriamo che questo nuovo lungometraggio di South Park sarà ambientato nel futuro, in un mondo post-Covid appunto, dove ritroveremo in versione adulta i personaggi di Stan, Kyle, Cartman e Kenny che sono sopravvissuti alla pandemia di coronavirus ma che ovviamente non sono più gli stessi di una volta proprio per gli effetti di questo grave cataclisma.

Matt Stone e Trey Parker, autori della serie animata, in merito a questo speciale South Park: Post Covid hanno detto: "Parla dei ragazzi che devono fare i conti con un mondo totalmente diverso dopo il COVID. Stanno cercando semplicemente di tornare alla normalità. Così come il nostro show. Anche noi stiamo cercando di tornare alla normalità".

Invece, in merito all'accordo con Viacom e i prossimi film, i due hanno detto: "Con Viacom, ci siamo resi conto che potevamo fare molte cose, raccontare storie lunghe o brevi a seconda di ciò che ci serviva. E poi hanno iniziato a chiamarli film. Ce ne hanno chiesti addirittura 14 film in sette anni. Tutto quello che posso dire è che, io personalmente, ho 52 anni, e ho fatto tre film nella mia vita. Quindi fatevi i conti. Stiamo cercando di rendere ciò che c’è su Paramount+ diverso da tutto il resto, quindi abbiamo in mente di fare dei film della durata di un'ora. Faremo due film per la TV ogni anno. Saranno grandi ma non sono proprio grandi quanto un film vero".

Quindi due film all'anno di South Park e non è tutto: nel 2022 uscirà anche la nuova stagione della serie su Comedy Central.