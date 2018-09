South Park: il teaser della 22ª stagione ironizza sulla cancellazione della serie

Comedy Central ha diffuso su Twitter un misterioso teaser volto a promuovere la ventiduesima stagione di South Park, in arrivo il 26 settembre. Stiamo davvero per assistere alla fine di una delle serie animate più irriverenti di sempre? Scopritelo dopo il salto.

Il video di 15 secondi non presenta alcuna forma di dialogo, ma è accompagnato dalle scritte che recitano: "L'America si trova ad un bivio. Quale sarà la prossima mossa? #cancelsouthpark."

Ovviamente si tratta di una geniale trovata di marketing che prende di mira la cancellazione di numerosi serie televisive, tema molto scottante negli ultimi mesi. Basti pensare al revival di Pappa e Ciccia, la cui messa in onda è stata prontamente annullata a seguito dello scandalo razzista che ha coinvolto la protagonista Roseanne Barr.

La certezza che South Park non andrà da nessuna parte, almeno per il momento, erà già avvenuta nel 20015 con la firma di un accordo triennale tra Comedy Central ed i creatori Trey Parker e Matt Stone. La 23ª stagione avrà dunque luogo ed arriverà nell'autunno del prossimo anno.

Nominato uno dei 100 show televisivi migliori di tutti i tempi dal TIME, South Park ha debuttato nel 1997 regalando agli spettatori episodi memorabili e ricchi di linguaggio scurrile, violenza e black humor. Non ci resta che attendere poche settimane per scoprire in quali nuove, mirabolanti avventure si cacceranno Cartman e compagni.