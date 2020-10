South Park, ecco il video deepfake virale realizzato dai creatori su Donald Trump

All'inizio della settimana è iniziato a circolare un video deepfake divenuto ben presto virale, con protagonista il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sfoggia per l'occasione un nuovo look e riporta notizie da Cheyenne, nel Wyoming, con lo pseudonimo di Sassy Justice. Ad interpretare il deepfake di Trump è Peter Serafinowicz.

Trey Parker e Matt Stone, creatori di South Park, sono gli autori del progetto e in questi giorni hanno parlato al New York Times delle motivazioni che li hanno portati a creare il deepfake di Trump in Sassy Justice, che non include solo il presidente ma anche Julie Andrews, Mark Zuckerberg, Al Gore, Jared Kushner, Michael Caine e Chris Wallace.



"Prima che si manifestasse lo spaventoso Coronavirus, tutti avevano paura dei deepfake e volevamo solo prenderlo in giro per farlo diventare meno spaventoso" ha dichiarato Matt Stone.

Trey Parker ha spiegato quanto fosse perfetta la tecnologia deepfake per il duo, che in passato ha accostato e modellato le personalità delle celebrità in South Park al fine di ottenere degli effetti comici.

"Si tratta davvero di una nuova forma d'animazione per persone come noi, a cui piace costruire le cose a livello d'inquadratura e avere il controllo su ogni singolo attore e voce, è un mezzo perfetto per noi" ha concluso.

Per realizzarlo, Parker e Stone hanno creato Deep Voodoo, uno studio dedicato alla realizzazione del loro progetto, finanziato in maniera indipendente. Da lì in poi hanno ingaggiato 20 artisti del deepfake per essere aiutati nello sviluppare il progetto e informati dei rischi e dei pericoli di un uso improprio di questa tecnologia. La produzione di Sassy Justice è iniziata nei primi mesi del 2020, prima della pandemia, nella speranza di completarlo prima delle elezioni americane. Parker l'ha definito 'Il video di YouTube più costoso mai realizzato'.



Potete leggere sulle nostre pagine l'approfondimento sulla storia di South Park e una teoria sul perché i personaggi di South Park non invecchiano mai.