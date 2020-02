Da South Park a Watchmen: HBO Max rivela il catalogo nel primo teaser della piattaforma

Grandi aggiornamenti arrivano da casa HBO: la piattaforma streaming dell'emittente televisivo arriverà presto sui piccoli schermi e, per darci un primo assaggio, ecco il primo promo con tantissime delle serie TV e film più amati di sempre.

Dopo il debutto di Amazon Prime Video e Disney+, un'altra temibile concorrente è in arrivo per Netflix e il fatto che sia la quarta ad essere messa online non la rende meno temibile: HBO Max riunirà in un unico servizio tutte le produzioni WarnerMedia e, in parallelo, produrrà anche contenuti esclusivi.

Nell'anteprima del catalogo, in alto, ritroviamo non solo le celebri pellicole del DC Extended Universe: al fianco di Wonder Woman e Justice League, e persino The Lego Movie, ecco Friends, The Big Bang Theory, Game of Thrones, il pluri-premiato Joker di Joaquin Phoenix, Matrix, Austin Powers e Willy il principe dei Bel-Air... E siamo solo all'inizio!

HBO Max arriverà negli Stati Uniti a maggio e al prezzo di 14,99 dollari al mese: nella ricca biblioteca troveremo produzioni targate Warner Bros., New Line, DC, CNN, TNT, TBS, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim e Looney Tunes.

Il pacchetto sembra più che completo, anche se ad oggi i diritti del franchise di Harry Potter non sono ancora stati acquistati, e per tanto la saga sarà assente.

Cosa ne pensate? Fateci sapere a quale offerta streaming, tra le varie piattaforme, vi sembra più completa!

Per altre curiosità vi rimandiamo alla prossima produzione sul supereroe Blue Beetle e alla probabile serie con Brandon Routh nei panni di Superman.