Space Force 2 arriva su Netflix: ecco il punteggio Rotten Tomatoes

Steve Carrell è tornato su Netflix con la seconda stagione di Space Force che al momento pare aver conquistato sia il pubblico che la critica visto lo straordinario punteggio ottenuto dallo show dalla piattaforma di rating Rotten Tomatoes.

Contro ogni aspettativa infatti, la serie che segue le vicende della stazione spaziale voluta dalla Casa Bianca ha ottenuto il 100% di recensioni positive. Va precisato però che al momento solo 7 critici hanno detto la loro sullo show, promuovendolo però a pieni voti. La prima stagione di Space Force è stata stroncata dalla critica, ottenendo solo il 39% di giudizi positivi. Diverso invece il punto di vista del pubblico che sembra aver comunque apprezzato la serie con Steve Carrell garantendogli all'incirca un 80% di giudizi positivi.

A dirla tutta, noi di Everyeye non sembriamo essere del tutto concordi con le valutazioni di Rotten Tomatoes. A nostro avviso infatti (qui trovate la nostra recensione di Space Force 2) lo show Netflix si è guadagnato pressappoco la sufficienza, ottenendo un 6 e mezzo per via di una trama ritenuta sostanzialmente debole nonostante i guizzi di arguzia e ilarità.

Voi avete già avuto modo di vedere questa seconda stagione? Quale è il vostro giudizio su Space Force? Se ne avete voglia, come sempre, ditecelo nell'apposita sezione dedicata ai commenti.