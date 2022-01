Space Force 2: le prime foto della prossima stagione dello show Netflix con Steve Carell

Space Force 2 si farà. A poco più di un anno dall'annuncio da parte di Netflix, molti iniziavano a farsi qualche domanda sul suo ritorno, ma a confermarlo ancora una volta è l'arrivo delle prime foto della stagione 2.

Come sappiamo la serie, uscita a Maggio 2020, dunque nel bel mezzo delle prime fasi della pandemia, vede come protagonista Steve Carell nei panni di un pilota decorato, Naird. L'uomo è stato scelto come guida del sesto ramo appena nato delle forze armate statunitensi, chiamato Space Force. Il suo compito, che arriva direttamente dalla Casa Bianca, è di ottenere il dominio totale dello spazio: è su questo che lavorerà alla base in Colorado, dove si trasferisce con tutta la famiglia.

La stagione 2 sarà formata da ben sette episodi da 30 minuti l'uno, per i quali Netflix non ha badato a spese. Sembra infatti che il colosso dello streaming voglia far arrivare lo show ai livelli di The Office, ma lo scarso successo ricevuto con il primo capitolo crea dei dubbi in merito. Tuttavia in questa nuova stagione c'è stato un bel rinnovamento: Norm Hiscock, noto per Brooklyn Nine-Nine, si è unito a Greg Daniels come co-showrunner, mentre l'interprete del Dr. Chan Kaifang, Jimmy O. Yang, è adesso anche uno sceneggiatore dello show. Inoltre la produzione si è spostata da Los Angeles a Vancouver.

Riuscirà la serie a salire di livello? Vedremo. Intanto, mentre vi ricordiamo il finale della prima stagione di Space Force, vi invitiamo a guardare le prime foto del prossimo capitolo che troverete il calce all'articolo!