Space Force 2, il trailer ufficiale della serie Netflix con Steve Carell

E' in arrivo Space Force 2, la seconda stagione della serie Netflix creata da Greg Daniels e Steve Carell, in cui quest'ultimo interpreta il generale Mark Naird. Collider ha diffuso in esclusiva il primo trailer ufficiale della prossima season che conterà 7 episodi.

La notizia del rinnovo di Space Force per una seconda stagione era arrivata ormai più di un anno fa, dopo il successo del primo ciclo di episodi: Netflix sembra ottimista nel tentare di replicare il successo di The Office con Daniels e Carell, due degli artefici del suo successo.

Space Force racconta la storia del generale Mark Naird (interpretato da Carell) e la sua squadra, una forza militare che deve operare nello spazio, come indica il nome. Nella stagione 2 dello show, il team dovrà dimostrare il proprio valore alla nuova amministrazione, affrontando allo stesso tempo varie sfide interpersonali. Riusciranno a fare squadra o saranno schiacciati dalla pressione?

Nelle scorse settimane avevamo visto le prime foto di Space Force 2, del cui cast fanno parte anche John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Diana Silvers, Jimmy O. Yang, Don Lake, Lisa Kudrow e Tim Meadows.

In un'intervista esclusiva con Collider, lo showrunner Greg Daniels ha raccontato le motivazioni dietro al cambiamento nello stile della futura stagione 2, che sarà disponibile su Netflix dal 28 febbraio: "All'inizio, io e Steve Carell eravamo convinti di non voler copiare lo stile di The Office" ha rivelato Daniels. "Ma quando abbiamo concluso la prima stagione ci siamo resi conto che non era così divertente girarla in modo cinematografico".

Daniels racconta che nel girare in questo modo ci sono molti tempi morti dovuti all'impostazione della fotografia e dell'illuminazione. Tempi che potevano essere utilizzati meglio sfruttando l'abilità di Carell di improvvisare con i colleghi: "Il cast è brillante, è un peccato far girare loro una scena alla volta, facendoli aspettare per la fotografia. Meglio avere un modus operandi più flessibile, in cui possano scherzare tra loro, divertirsi e improvvisare".

Per queste ragioni, Daniels e Carell hanno reclutato Norm Hiscock (Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine) come showrunner e hanno incluso Jimmy O. Yang nella writers room. Ma il cambiamento più drastico è stato quello alla regia di tutti gli episodi della stagione 2, con l'arrivo di Ken Kwapis (che ha diretto l'episodio pilota di The Office): "Ci tiene molto a proteggere l'energia della performance sul set in modo che il cast possa rilassarsi e non si debba preoccupare degli aspetti tecnici" ha dichiarato Daniels.

A detta dello showrunner, Space Force 2 avrà episodi più brevi maggiormente incentrati sulla comicità tra i membri del cast e meno sulla storyline più seria di ciò che succede al team.

Insomma, una vera e propria correzione di rotta che promette di essere evidente già dal primo episodio, scritto totalmente da Carell: "C'è stato un periodo in cui ci siamo chiesti: che cosa possiamo cambiare per migliorare la serie? Non avevamo più molti degli sceneggiatori, alcuni erano gli stessi ma molti erano nuovi. Credo che Steve volesse mostrare quale fosse il tono che cercavamo ed è per questo che ha scritto lui il primo episodio".