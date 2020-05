Space Force, cosa significa quell'assurdo finale per il futuro della serie? Scopriamolo

In attesa di capire quando verrò rinnovata per una seconda stagione, Space Force di Greg Daniels (The Office) sta facendo parlare di se e a quanto pare piace, nonostante alcuni evidenti limiti artistici e creativi, ed è soprattutto un assurdo finale di stagione a incuriosirci sul futuro della serie con Steve Carell protagonista.

Durante tutto questo primo arco narrativo, abbiamo assistito a una certa tensione tra il Generale Mark Naird (Carell), alla guida della Space Force, e l'establishment politico e militare degli Stati Uniti d'America, fino ad arrivare a brutto conflitto interno quando Naird decide di disobbedire a un ordine diretto privilegiando le richieste dei suoi sottoposti e degli scienziati della sua Divisione. Questo lo ha prima visto in manette e infine in fuga con la figlia, la moglie galeotta e la compagna di quest'ultima - rapporto complicato -, in un finale che avrà delle conseguenze sicuro nel prosieguo della serie.



Naird non ha in verità mai avuto il controllo della Space Force, come abbiamo anche notato nel corso dei vari episodi. Quando poi la Cina sabota il primo lancio di un razzo della sua divisione, arrivano i guai, tanto da protrarsi fin sulla Luna, dato che a Mark viene ordinato di obbligare la squadra atterrata sul Satellite a sabotare a loro volta la base lunare dei cinesi.



Con Naird in fuga e la base lunare americane distrutta, quale sarà il futuro della serie? Sicuramente non diverso, essendo ancora alle battute iniziali, eppure per Mark qualcosa cambierà di certo. Forse subirà un processo alla corte marziale e magari tornerà pure alla guida della Space Force, ma come? Magari dando meno spazio all'amico e collega Adrian Mallory (John Malkovich)? Forse perdendo il controllo della divisione e divenendo il sottoposto dell'odiatissimo Kick Grabaston (Noah Emmerich)?



Chissà. Attendiamo curiosi. Intanto vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Space Force.