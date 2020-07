Space Force, gli esilaranti errori sul set nel video blooper della serie Netflix

A un mese dalla sua uscita ufficiale su Netflix, il colosso dello streaming ha pubblicato via Youtube un divertente video dedicato agli esilaranti errori sul set di Space Force, comedy originale della piattaforma creata da Greg Daniels (The Office) e interpretata in modo fantastico da Steve Carell e John Malkovich.

La prima stagione della serie Netflix è composta da dieci episodi ed è interamente disponibile sulla piattaforma streaming. Nel video potete vedere molti dei momenti visti nelle diverse puntate, dunque se ancora non avete avuto modo di visionarle, vi invitiamo a non fare play.



La sinossi ufficiale di Space Force recita: "Un pilota decorato che sogna di dirigere l'Aeronautica Militare, il generale a quattro stelle Mark R. Naird (Steve Carell), rimane sbalordito quando si ritrova a dover guidare il sesto nuovo ramo delle Forze armate statunitensi: la Space Force. Scettico ma motivato, Mark sradica la sua famiglia e si trasferisce in una remota base in Colorado, dove lui e un colorato team di scienziati e astronauti sono incaricati dalla Casa Bianca di riportare gli stivali americani sulla luna e raggiungere il totale dominio dello spazio."



Cosa ne pensate di questi divertenti bloopers di Space Force? Fatecelo sapere come sempre nei commenti. Nel frattempo vi lasciamo alla nostra recensione di Space Force e alle curiosità sui guida causati all'esercito americano.