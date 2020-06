Space Force, Greg Daniels sul possibile rinnovo: 'C'è ancora molto da raccontare'

Intervistato da Collider, lo showrunner e co-creatore Greg Daniels ha fatto chiarezza sul futuro di Space Force, la serie comedy con protagonista Steve Carell approdata nei giorni scorsi su Netflix e ancora in attesa di essere rinnovata per una seconda stagione.

"Sicuramente speriamo di andare avanti ancora per qualche stagione, e abbiamo iniziato a riunire gli sceneggiatori principali per discutere cosa accadrà il prossimo anno" ha spiegato Daniels. "Non abbiamo ancora ottenuto il rinnovo, però sì. C'è ancora molto da raccontare basandoci su come è finita la prima stagione."

Come vi abbiamo già spiegato, il potenziale arrivo di nuovi episodi è stato già anticipato dall'assurdo finale di Space Force, che ha chiarito che non si sarebbe trattato di una miniserie autoconclusiva (almeno nelle intenzioni degli autori).

Come fa notare Collider, difficilmente Netflix vorrà privare il proprio catalogo di un titolo sviluppato dai creatori di The Office, ma per sapere se potrà effettivamente andare avanti non ci resta che attendere un eventuale rinnovo ufficiale.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una nuova stagione dello show? Fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, per altre notizie, vi rimandiamo a come John Malkovich si è unito al cast di Space Force.

Qui potete trovare la nostra recensione di Space Force.